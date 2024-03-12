В МИД Германии придумали способ отправить Taurus Украине

Придуманный способ поставки ракет Taurus подразумевает их переброску Великобританией на Украину без участия немецких солдат. Контроль над развертыванием ракетной системы, согласно плану, не будет полностью передан Украине, поскольку на ее
территории могут быть размещены британские военные.
Таким образом можно было бы обойти план «кругового обмена», согласно которому Лондон должен получить немецкие Taurus, а взамен поставить Киеву собственные, менее дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.
Тем не менее, предложенный внешнеполитическим ведомством способ поставки дальнобойных ракет был отклонен в Ведомстве федерального канцлера как «слишком прозрачный».
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что план кругового обмена является возможным способом помощи Украине.