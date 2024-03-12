В МИД Германии придумали способ отправить Taurus Украине

Придуманный способ поставки ракет Taurus подразумевает их переброску Великобританией на Украину без участия немецких солдат. Контроль над развертыванием ракетной системы, согласно плану, не будет полностью передан Украине, поскольку на ее

территории могут быть размещены британские военные.