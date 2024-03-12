Что за чемодан с доказательствами принесли на совещание у Лукашенко?

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор «Белоруснефти» Александр Ляхов 12 марта принес на совещание у Президента Беларуси по природным ресурсам чемодан довольно внушительных размеров. Журналисты прозвали его «Серебряный чемоданчик», сообщает БЕЛТА.



В чемодане оказались образцы геологического материала. Геологи-нефтяники называют это «керновый материал» — породы, которые подняты со скважин. Причем именно те части пород, которые аккумулирует в себе нефть.



«Это доказательство того, как на сегодняшний день изменились условия добычи нефти на территории Беларуси», — пояснил Александр Ляхов журналистам.



Говоря о трудностях добычи нефти в Беларуси, гендиректор пояснил, что если 50−60 лет назад этот ресурс добывали сравнительно легко из пористых пород, то в настоящее время в разработке месторождения с породами, где необходимо производить гидравлический разрыв пласта и строить горизонтальные скважины.