Что за чемодан с доказательствами принесли на совещание у Лукашенко?

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор «Белоруснефти» Александр Ляхов 12 марта принес на совещание у Президента Беларуси по природным ресурсам чемодан довольно внушительных размеров. Журналисты прозвали его «Серебряный чемоданчик», сообщает БЕЛТА.
В чемодане оказались образцы геологического материала. Геологи-нефтяники называют это «керновый материал» — породы, которые подняты со скважин. Причем именно те части пород, которые аккумулирует в себе нефть.
«Это доказательство того, как на сегодняшний день изменились условия добычи нефти на территории Беларуси», — пояснил Александр Ляхов журналистам.
Говоря о трудностях добычи нефти в Беларуси, гендиректор пояснил, что если 50−60 лет назад этот ресурс добывали сравнительно легко из пористых пород, то в настоящее время в разработке месторождения с породами, где необходимо производить гидравлический разрыв пласта и строить горизонтальные скважины.
«Строительство горизонтальной скважины порой в два раза дороже, чем обычной вертикальной. Но за этим будущее», — отметил он.
Как сообщалось БЕЛТА, на совещании Александр Лукашенко высказал уверенность в том, что запасы нефти в Беларуси недооценены.
«Бывало, в советские времена мы добывали около 8 млн т нефти. Не зря называю цифру. Наши природные и геологические условия в Беларуси все знают. 8 млн т добывали нефти, сегодня добываем 2 млн т примерно. В чем дело? Мне объясняют: выкачали все. Я в это не верю, — сказал Президент. — Если бы мы сегодня имели 5 млн т нефти, а не около 2-х, богатым бы были государством. Вот откуда причина рассмотрения этого вопроса».
На сегодняшний день промышленные запасы белорусской нефти составляют около 45 млн т. За 2016−2023 годы они приросли на 14 млн т, в том числе только в 2023 году — на 2,5 млн т, что является рекордом за последние 40 лет. Применение новых технологий, наращивание объемов сейсморазведки и бурения позволили, начиная с 2017 года, обеспечить рост добычи нефти в среднем на 20 тыс. т в год.