Власти Франции планируют поставить Украине 150 дронов и шесть гаубиц Caesar

Глава правительства уточнил, что Париж проспонсирует отправку Украине еще 12 САУ Caesar в дополнение к названным шести. Он пообещал, что французские предприятия планируют выпускать по 3 тыс. артиллерийских боеприпасов в месяц для Украины. Также он анонсировал поставку для ВСУ около 600 управляемых авиабомб AASM — по 50 в месяц — и около 40 ракет SCALP. Атталь напомнил, что Франция поддерживает инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран за пределами ЕС.