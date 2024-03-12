Власти Франции планируют поставить Украине 150 дронов и шесть гаубиц Caesar

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Франции планируют поставить Киеву в ближайшие месяцы шесть самоходных гаубиц «Цезарь» (Caesar) и 150 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) без вооружения. Об этом сообщил премьер Франции Габриэль Атталь.
«В ближайшие месяцы мы поставим на Украину 150 дронов без боеприпасов, с удаленным управлением, шесть гаубиц Caesar», — сказал он, выступая на открытии дебатов в национальном собрании (нижней палате парламента), посвященном поддержке Францией Украины.
Глава правительства уточнил, что Париж проспонсирует отправку Украине еще 12 САУ Caesar в дополнение к названным шести. Он пообещал, что французские предприятия планируют выпускать по 3 тыс. артиллерийских боеприпасов в месяц для Украины. Также он анонсировал поставку для ВСУ около 600 управляемых авиабомб AASM — по 50 в месяц — и около 40 ракет SCALP. Атталь напомнил, что Франция поддерживает инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран за пределами ЕС.