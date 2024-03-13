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В Красноярском крае подвели итоги социально-экономического развития за 2023 год

За 2023 год в экономику Красноярского края привлекли более 926 миллиардов.
Источник: Комсомольская правда

По итогам социально-экономического развития Красноярского края в 2023 году, регион остаётся одним из наиболее экономически развитых в России. Об этом рассказали в краевой администрации.

По оценке экспертов валовый региональный продукт края в 2023 году составил 3492,6 миллиардов рублей, из-за чего Красноярский край входит в десятку регионов, формирующих более 50% ВРП России.

Также Красноярский край сохранил первое место в Сибирском Федеральном округе по объёму привлечённых инвестиций, заняв седьмое место среди всех регионов страны. Рост инвестиций по итогам 2023 года увеличился на 9,6% и составил 926 миллионов рублей. Всё это обуславливается увеличением объёма инвестиций в сфере геолого-разведочных работ, добычи нефти, природного газа, металлических руд, а ещё и электроэнергетики.

Ещё за 2023 год увеличился объём строительных работ, отмечают положительную динамику жилищного строительства. По итогам 2023 года введено 1630,7 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений.

Объём промышленного производства за минувший год в крае составил 3313,6 миллиардов рублей, а объём сельскохозяйственной продукции — 122,5 миллиардов. Также за 2023 год собрали 2460,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, а по урожайности регион сохранил первое место среди всех субъектов Сибирского федерального округа.

Ещё в Красноярском крае сохраняется стабильная ситуация на рынке труда, уровень безработицы в 2023 году в сравнении с 2022 снизился на 0,1% и составляет 0,7%. Также, по подсчётам экспертов, среднемесячная зарплата по итогам прошлого года составила 80068,2 рубля.

экономика