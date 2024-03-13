В Красноярском крае подвели итоги социально-экономического развития за 2023 год

По итогам социально-экономического развития Красноярского края в 2023 году, регион остаётся одним из наиболее экономически развитых в России. Об этом рассказали в краевой администрации.
По оценке экспертов валовый региональный продукт края в 2023 году составил 3492,6 миллиардов рублей, из-за чего Красноярский край входит в десятку регионов, формирующих более 50% ВРП России.
Также Красноярский край сохранил первое место в Сибирском Федеральном округе по объёму привлечённых инвестиций, заняв седьмое место среди всех регионов страны. Рост инвестиций по итогам 2023 года увеличился на 9,6% и составил 926 миллионов рублей. Всё это обуславливается увеличением объёма инвестиций в сфере геолого-разведочных работ, добычи нефти, природного газа, металлических руд, а ещё и электроэнергетики.
Объём промышленного производства за минувший год в крае составил 3313,6 миллиардов рублей, а объём сельскохозяйственной продукции — 122,5 миллиардов. Также за 2023 год собрали 2460,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, а по урожайности регион сохранил первое место среди всех субъектов Сибирского федерального округа.
Ещё в Красноярском крае сохраняется стабильная ситуация на рынке труда, уровень безработицы в 2023 году в сравнении с 2022 снизился на 0,1% и составляет 0,7%. Также, по подсчётам экспертов, среднемесячная зарплата по итогам прошлого года составила 80068,2 рубля.