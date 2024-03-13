В Красноярском крае подвели итоги социально-экономического развития за 2023 год

Также Красноярский край сохранил первое место в Сибирском Федеральном округе по объёму привлечённых инвестиций, заняв седьмое место среди всех регионов страны. Рост инвестиций по итогам 2023 года увеличился на 9,6% и составил 926 миллионов рублей. Всё это обуславливается увеличением объёма инвестиций в сфере геолого-разведочных работ, добычи нефти, природного газа, металлических руд, а ещё и электроэнергетики.