В США раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине

США объявят об отправке Украине ракет ATACMS в рамках пакета военной помощи на 300 миллионов долларов 12 марта. О планах Белого дома по поставке Киеву ракет сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников. В пакет также войдут дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.