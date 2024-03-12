Разведка США утверждает, что отказ принять Киев в НАТО не остановил бы конфликт на Украине

В таком ключе высказались директор национальной разведки США Эврил Хейнс и глава ЦРУ Уильям Бернс. Они выступили на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. «Нет», — заявила Хейнс, не вдаваясь в дальнейшие комментарии, когда ей был задан вопрос о том, закончились ли бы военные действия на Украине, если бы Вашингтон сообщил сейчас об отказе от принятия Киева в НАТО. Бернс согласился с этим выводом Хейнс, но тоже не привел никаких обоснований.