Разведка США утверждает, что отказ принять Киев в НАТО не остановил бы конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Американская разведка утверждает, что отказ Запада от намерения принять Украину в ряды членов Организации Североатлантического договора (НАТО) не привел бы к прекращению конфликта в этой стране.
В таком ключе высказались директор национальной разведки США Эврил Хейнс и глава ЦРУ Уильям Бернс. Они выступили на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. «Нет», — заявила Хейнс, не вдаваясь в дальнейшие комментарии, когда ей был задан вопрос о том, закончились ли бы военные действия на Украине, если бы Вашингтон сообщил сейчас об отказе от принятия Киева в НАТО. Бернс согласился с этим выводом Хейнс, но тоже не привел никаких обоснований.
При этом глава ведомства в Лэнгли предположил, что вопрос шире, чем споры о потенциальном членстве Украины в Североатлантическом альянсе. С его точки зрения, руководство России не считает Украину «настоящей страной», не настроено «сегодня серьезно на переговоры» с ней и «не заинтересовано в компромиссе».
Как сообщила 13 февраля постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, блок не собирается направлять Украине приглашение на вступление в свои ряды на предстоящем летом саммите в Вашингтоне. Эта встреча в верхах намечена на
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. НАТО приняла 11 июля 2023 года итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее страны — в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, «когда союзники придут к согласию и будут выполнены [поставленные Киеву Западом] условия», говорилось в документе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу о получении приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от РФ твердой реакции.