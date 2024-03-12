Лидер оппозиции ФРГ заявил, что поставка Taurus Киеву отвечает интересам Берлина

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии, Фридрих Мерц заявил, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не только в интересах Киева, но и ФРГ.
«На Украине защищается и наш политический порядок, защищается и политический порядок Европы, защищается наша свобода», — заявил Мерц журналистам в Берлине. Вынося на голосование в Бундестаге (парламент ФРГ) резолюцию о поставках крылатых ракет Киеву, фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), по его словам, хочет еще раз дать понять, «что в интересах [ФРГ] также помочь этой стране [Украине] защитить себя».
Мерц подчеркнул, что ХДС/ХСС не желает, чтобы Бундестаг голосовал по отдельным системам вооружения. Скорее, речь идет «об очень фундаментальных вопросах обороноспособности Украины», считает политик. «Любой, кто отказывается от этой помощи Украине, не увеличивает шансы на мир, а, скорее, увеличивает риск войны», — утверждает лидер ХДС.
В настоящее время в ФРГ продолжаются ожесточенные дискуссии вокруг возможности поставок Украине этих ракет. Канцлер Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии, неоднократно подтверждал отказ передать Украине Taurus. В частности, он пояснял, что передача такого оружия исключена, поскольку требует участия немецких военных, что равносильно втягиванию его страны в конфликт. Несмотря на это, фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов на этой неделе вновь вынесет на голосование в Бундестаге резолюцию о поставках крылатых ракет Киеву.
Несмотря на неоднократные призывы поддержать Украину поставкой ракет Taurus, глава комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер («зеленые») заявил журналу Der Spiegel, что не хочет голосовать за соответствующую резолюцию ХДС/ХСС в Бундестаге.