Лидер оппозиции ФРГ заявил, что поставка Taurus Киеву отвечает интересам Берлина

В настоящее время в ФРГ продолжаются ожесточенные дискуссии вокруг возможности поставок Украине этих ракет. Канцлер Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии, неоднократно подтверждал отказ передать Украине Taurus. В частности, он пояснял, что передача такого оружия исключена, поскольку требует участия немецких военных, что равносильно втягиванию его страны в конфликт. Несмотря на это, фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов на этой неделе вновь вынесет на голосование в Бундестаге резолюцию о поставках крылатых ракет Киеву.