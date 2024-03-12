Президент Румынии намерен баллотироваться на пост генсека НАТО

«Я выдвигаю свою кандидатуру от Румынии со всей ответственностью. Это решение основано на результатах моей деятельности в стране, опыте, накопленном за два срока пребывания на посту президента, глубоком понимании проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа, и особенно наш регион, а также моя твердая приверженность основным ценностям и целям НАТО», — заявил Йоханнис.