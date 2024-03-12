Президент Румынии намерен баллотироваться на пост генсека НАТО

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции во вторник заявил о намерении баллотироваться на пост главы НАТО.
В своем выступлении Йоханнис провел короткий исторический экскурс Североатлантического альянса и роли Румынии в архитектуре европейской безопасности, а ближе к концу пресс-конференции объявил о своем намерении баллотироваться на пост генсека Североатлантического альянса.
«Я выдвигаю свою кандидатуру от Румынии со всей ответственностью. Это решение основано на результатах моей деятельности в стране, опыте, накопленном за два срока пребывания на посту президента, глубоком понимании проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа, и особенно наш регион, а также моя твердая приверженность основным ценностям и целям НАТО», — заявил Йоханнис.
Напомним, что должность главы альянса станет вакантной первого октября с уходом нынешнего председателя Йенса Столтенберга.
Ранее и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте также заявил о своем намерении стать генсеком. Ожидается, что США объявят имя следующего главы альянса на саммите в Вашингтоне в июне.