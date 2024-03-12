Индия предоставит гражданство жертвам религиозных конфликтов

«Пойдя на изменение закона о гражданстве, Нарендра Моди вновь проявил себя как сильный лидер, не боящийся принимать решения, способные вызвать неоднозначную реакцию», — прокомментировала «Ъ» возникшую коллизию руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян. «Есть определенная логика в том, что в список представителей религиозных меньшинств из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которые смогут в упрощенном порядке получать индийское гражданство, не были включены мусульмане. В этих трех государствах мусульмане составляют не меньшинство, а большинство. Однако при этом Нарендра Моди не мог не понимать, что он дает своим критикам еще один повод обвинить его в том, что он действует в интересах индусского большинства», — продолжила эксперт.