Индия предоставит гражданство жертвам религиозных конфликтов

После пятилетней паузы реализация давней идеи премьер-министра Индии Нарендры Моди о предоставлении гражданства представителям религиозных меньшинств из соседних мусульманских стран — Пакистана, Афганистана, Бангладеш, — которые в разные годы бежали в Индию от преследования на своей исторической родине, сдвинулась с мертвой точки. Как заявил глава МВД Амит Шах, Закон о гражданстве 2019 года, остававшийся нерабочим, вступил в силу после его публикации в «Официальном вестнике» правительства. «Поправки 2024 года, внесенные в Закон о гражданстве, позволят меньшинствам, преследуемым по религиозным мотивам в Пакистане, Бангладеш и Афганистане, получить гражданство в нашей стране», — написал Амит Шах в понедельник в соцсети X.
Новая редакция Закона о гражданстве, одобренная парламентом Индии накануне парламентских выборов апреля—мая этого года, вводит упрощенную процедуру получения индийского гражданства беженцами-немусульманами из соседних стран с преимущественно мусульманским населением. Заявки на получение индийского гражданства будут подаваться в онлайн-формате, для чего уже создан специальный интернет-портал, на котором также можно ознакомиться с правилами выдачи гражданства.
В список тех, кто сможет подать заявку на индийское гражданство, вошли лица, исповедующие индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство, однако действие закона не распространяется на последователей ислама.
Индийские власти в связи с этим пояснили: в вышеперечисленных странах мусульмане составляют большинство, в то время как закон направлен на защиту религиозных меньшинств. Под действие закона также не подпадают выходцы из двух немусульманских стран Южной Азии — Шри-Ланки, где большинство населения составляют буддисты, и Непала, главной религией которого является индуизм. Кроме того, новые правила получения гражданства будут действовать для лиц, прибывших в Индию до 1 января 2015 года.
Запустив процесс предоставления гражданства жертвам религиозных конфликтов из других стран, в списке которых не оказалось мусульман, правительство Моди продемонстрировало решимость доводить свои планы до конца, несмотря на неоднозначную реакцию на его инициативу и угрозу обострения межобщинного конфликта. В светской по ее Конституции Республике Индия мусульмане составляют вторую по численности после индусов религиозную общину — более 10% населения.
Сразу после принятия в 2019 году Закон о гражданстве вызвал ожесточенные споры о его соответствии светскому характеру индийского государства и демократическим нормам. Общественная дискуссия сопровождалась актами насилия, жертвами которых стали более сотни человек. Одним из самых проблемных районов стала северо-восточная часть индийской столицы — в столкновениях сторонников и противников реформы, проиcшедших в феврале 2020 года, погибли около 50 человек.
Для того чтобы не дать религиозным радикалам еще один шанс попытаться раскачать ситуацию в стране, полиция Национального столичного региона Дели сыграла на опережение, усилив меры безопасности сразу после вступления в силу поправок к Закону о гражданстве.
«У нас был неприятный опыт в 2020 году, когда мы столкнулись с большими потерями. Мы провели встречу с общественностью, брифинг для обеих общин. Мы установили наблюдение за потенциальными провокаторами и известными нам преступниками», — сообщил представитель полиции Дели Джой Тиркей.
Одной из превентивных мер, призванных не допустить новых столкновений, стал усиленный мониторинг соцсетей, кроме того, в ряде районов Дели было решено использовать дроны.
Дополнительные меры безопасности были введены и в приграничном с Бангладеш индийском северо-восточном штате Ассам. В понедельник там прошли акции протеста студенческих организаций, выступивших против поправок к Закону о гражданстве, поскольку, как считают организаторы протестов, это может привести к «притоку иностранцев» в штат.
В числе оппонентов Закона о гражданстве оказалась глава правительства еще одного приграничного с Бангладеш индийского штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи, которая представляет оппозиционную региональную партию «Тринамул конгресс» и ведет непримиримую борьбу с Нарендрой Моди с момента его избрания премьером в мае 2014 года. Госпожа Банерджи уже заявила, что принятием поправок к Закону о гражданстве правящая «Бхаратия джаната парти» зарабатывает политические очки перед приближающимися выборами, и пообещала препятствовать его реализации в своем штате.
«Пойдя на изменение закона о гражданстве, Нарендра Моди вновь проявил себя как сильный лидер, не боящийся принимать решения, способные вызвать неоднозначную реакцию», — прокомментировала «Ъ» возникшую коллизию руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян. «Есть определенная логика в том, что в список представителей религиозных меньшинств из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которые смогут в упрощенном порядке получать индийское гражданство, не были включены мусульмане. В этих трех государствах мусульмане составляют не меньшинство, а большинство. Однако при этом Нарендра Моди не мог не понимать, что он дает своим критикам еще один повод обвинить его в том, что он действует в интересах индусского большинства», — продолжила эксперт.
«Как видим, крайне чувствительная для Индии тема отношений между религиозными общинами становится новым мобилизационным ресурсом для индийской оппозиции, которая ищет любые способы осложнить Нарендре Моди переизбрание на новый срок. Весьма символично, что критика звучит из Западной Бенгалии, главный министр которой Мамата Банерджи имеет репутацию последовательного и непримиримого противника Нарендры Моди», — резюмировала Татьяна Шаумян.
Сергей Строкань.