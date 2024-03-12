Al-Arabiya узнал о согласии ХАМАС на перемирие с освобождением пленных

Ранее на том, чтобы в новое соглашение по прекращению огня был включен пункт о возвращении захваченных ХАМАС заложников, настаивала израильская сторона. Как сообщали источники The Times of Israel и Ynet, именно из-за отказа ХАМАС предоставить список оставшихся у боевиков заложников были сорваны переговоры в Каире 3 мая.