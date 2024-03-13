Губернатор зовет плодиться и размножаться

По мнению губернатора, в области свершилась культурная революция, поскольку жители из других регионов едут в Нижний Новгород, тогда как раньше напротив нижегородцы ездили за культурой в столицы.
Также господин Никитин напомнил, что в 2023 году валовой региональный продукт вырос на 11,2%, а инвестиции в основной капитал — на 36,6%, до 686,9 млрд руб. По подсчетам губернатора, на одного жителя региона сейчас приходится 30 кв. м жилья, что выше среднероссийского уровня, а к 2030 году будет 36 кв. м. По его данным, 75% семей с детьми, по статистике, проживают в трехкомнатных квартирах или в индивидуальных жилых домах.
Впрочем, никакие достижения, рейтинги и цифры не сравнятся с коллективным ощущением комфортной жизни и простого человеческого счастья, отметил Глеб Никитин.
Он полагает, что нижегородцам необходимо чувство стабильности и веры в будущее. А это, в понимании губернатора, приводит к желанию создавать семьи. «Конечно, мы занимались поддержкой семьи и раньше. Но сегодня ситуация другая. Необходимо полностью менять государственную политику региона и сделать ее ориентированной на институт семьи. Удастся ли нам посеять мысль среди нижегородцев, что многодетность — это модно, это круто, что это важно и нестрашно? Настал момент, когда государство и бизнес должны объединиться и направить усилия на снижение демографических проблем», — обратился господин Никитин к представителям крупнейших предприятий региона, руководство которых присутствовало на отчете губернатора.
Глава региона пообещал повысить размер регионального маткапитала и привязать к числу детей в семье, увеличить помощь работающим семьям и за пять лет вчетверо сократить число детей в сиротских учреждениях.
Он отметил, что младенческая смертность в регионе находится на исторически низком уровне 3,9 промилле, в роддомах действует программа расширенного неонатального скрининга.
К решению рожать детей нижегородцев должен подтолкнуть и рост среднего дохода семьи из двух человек на 9%, до 108 тыс. руб., уверен глава региона.
В концепцию повышения комфорта жизни в Нижегородской области губернатор облек все достижения за 2023 год. Для большей убедительности итоги прошлого года было решено сравнить с показателями шестилетней давности, когда господин Никитин возглавил регион. За это время область стала участником всех федеральных программ, лидирует в экологической повестке и возрождает туризм, который развивается особыми темпами благодаря масштабному благоустройству Нижнего Новгорода и других туристических городов. В 2023 году область посетили 4 млн гостей.
В регионе строятся новые дороги, на состояние которых все меньше жалуются жители, в Нижнем Новгороде планируют построить дублеры основных магистралей — проспектов Ленина и Гагарина — и новый мост через Оку.
Общественный транспорт губернатор назвал особо важной составляющей для жителей, подсчитав, что среднестатистическая семья из трех человек проводит в нем по 100 часов в год.
В целом общая стоимость инфраструктурной программы Нижегородской области к 2030 году превысит 2,1 трлн руб., из которых 60% заявлены как частные средства, отметил глава региона.
Он добавил, что область обеспечена всем разнообразием инфраструктурных кредитов, поскольку федеральное руководство идет навстречу региональному. Это выражается и в решении президента Владимира Путина списать регионам ⅔ бюджетных кредитов, на которые в Нижегородской области приходится основной объем госдолга. За это губернатор несколько раз благодарил главу государства (зал аплодировал).
Раньше региональные власти предлагали повысить рождаемость более радикальными способами.
Законодательное собрание по инициативе губернатора предлагало изменить федеральное законодательство, запретив проводить аборты в частных клиниках и сохранить эту процедуру только в государственных и муниципальных медицинских учреждениях.
Пока Госдума не рассмотрела инициативу региона, но ее правовое управление выдало отрицательное заключение на проект закона.
Владимир Зубарев.