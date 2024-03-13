Губернатор зовет плодиться и размножаться

По мнению губернатора, в области свершилась культурная революция, поскольку жители из других регионов едут в Нижний Новгород, тогда как раньше напротив нижегородцы ездили за культурой в столицы.



Также господин Никитин напомнил, что в 2023 году валовой региональный продукт вырос на 11,2%, а инвестиции в основной капитал — на 36,6%, до 686,9 млрд руб. По подсчетам губернатора, на одного жителя региона сейчас приходится 30 кв. м жилья, что выше среднероссийского уровня, а к 2030 году будет 36 кв. м. По его данным, 75% семей с детьми, по статистике, проживают в трехкомнатных квартирах или в индивидуальных жилых домах.



Впрочем, никакие достижения, рейтинги и цифры не сравнятся с коллективным ощущением комфортной жизни и простого человеческого счастья, отметил Глеб Никитин.



Он полагает, что нижегородцам необходимо чувство стабильности и веры в будущее. А это, в понимании губернатора, приводит к желанию создавать семьи. «Конечно, мы занимались поддержкой семьи и раньше. Но сегодня ситуация другая. Необходимо полностью менять государственную политику региона и сделать ее ориентированной на институт семьи. Удастся ли нам посеять мысль среди нижегородцев, что многодетность — это модно, это круто, что это важно и нестрашно? Настал момент, когда государство и бизнес должны объединиться и направить усилия на снижение демографических проблем», — обратился господин Никитин к представителям крупнейших предприятий региона, руководство которых присутствовало на отчете губернатора.



Глава региона пообещал повысить размер регионального маткапитала и привязать к числу детей в семье, увеличить помощь работающим семьям и за пять лет вчетверо сократить число детей в сиротских учреждениях.



Он отметил, что младенческая смертность в регионе находится на исторически низком уровне 3,9 промилле, в роддомах действует программа расширенного неонатального скрининга.



К решению рожать детей нижегородцев должен подтолкнуть и рост среднего дохода семьи из двух человек на 9%, до 108 тыс. руб., уверен глава региона.