Новые правила для гостей Крыма и трудовых мигрантов

Так, согласно приказу МВД России каждый, кто въезжает на территорию нашего государства, с целью отдыха, оздоровления или для сезонной работы, обязан пройти дактилоскопию (сдать отпечатки пальцев), фотографирование и медицинское освидетельствование. Необходимо сдать анализы на наличие опасных инфекционных заболеваний, также проверяют, нет ли в организме следов употребления запрещённых препаратов.
— Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность жителей Республики и осуществлять контроль за деятельностью прибывающих к нам гостей. Просим отнестись к этим проверкам с пониманием, и не забывать о сроках, в которые необходимо уложиться, — говорит Елена Романча, заместитель начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю.
Для иностранных граждан, которые прибывает к нам для работы, эти процедуры необходимо пройти в 30-дневный срок, а для прибывающих с другими целями этот срок не должен превышать 90 днейс момента въезда на территорию России.
Отметим, что эти требования не распространяются на граждан Республики Беларусь, детей до 6 лет, сотрудников международных организаций и членов их семей. А те иностранные граждане, которые въехали в Россию до 29.12.2021, смогут пройти дактилоскопию и фотографирование и получить соответствующий документ при последующем въезде в страну. Или заблаговременно пройти процедуры до выезда из страны.
Кроме того, обладатели трудового патента не должны забывать о сроках оплаты. Она производится заблаговременно. Например, если патент выдан 20 числа, следующий раз оплату необходимо внести не позднее 18−19 числа. А в течение двух месяцев со дня получения патента иностранный гражданин обязан предоставить его копию или гражданско-правовой договор в миграционную службу (отдел по месту регистрации) — лично или по почте. Если этого не сделать вовремя, патент аннулируется! И тогда иностранный гражданин обязан немедленно выехать за пределы России, и вновь обратиться за патентом на право работы у нас в стране он сможет только через год.
— Крым остаётся открытым для гостей из дружественных стран, мы приветствуем всех, кто хочет работать у нас на благо страны и нашей Республики. Однако несоблюдение правил может привести к судебному решению о депортации. На сайте нашего ведомства можно найти всю информацию, а также бланки, формы, описание всех процедур , — подчеркнула Елена Романча, заместитель начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю.