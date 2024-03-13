Новые правила для гостей Крыма и трудовых мигрантов

Кроме того, обладатели трудового патента не должны забывать о сроках оплаты. Она производится заблаговременно. Например, если патент выдан 20 числа, следующий раз оплату необходимо внести не позднее 18−19 числа. А в течение двух месяцев со дня получения патента иностранный гражданин обязан предоставить его копию или гражданско-правовой договор в миграционную службу (отдел по месту регистрации) — лично или по почте. Если этого не сделать вовремя, патент аннулируется! И тогда иностранный гражданин обязан немедленно выехать за пределы России, и вновь обратиться за патентом на право работы у нас в стране он сможет только через год.