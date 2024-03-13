Минобороны открыло программу по восстановлению сети военных аэродромов

Восстановлению подлежат как действующие аэродромы, так и те, на которых ранее не базировалась авиационная техника. В частности, в начале этого года работы начались на аэродроме Североморск-2 в Мурманской области (он был закрыт с 1998 года) и ряде других объектов.
Обновление аэродромной сети необходимо с учетом образования Московского и Ленинградского военных округов, в каждом из которых будет воздушная армия, рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
«Соответственно, необходимы места базирования на этих направлениях. Что-то подремонтируют, где-то придется строить новое. Некоторые аэродромы были заброшены. Гражданским службам они не нужны. Кое-где оставляли небольшие подразделения, которые поддерживали их в состоянии годности, но не везде, к сожалению», — пояснил он.