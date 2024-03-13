Законопроект о незаконной передаче Крыма УССР не коснется Севастополя

В Госдуму внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, его авторами выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. В документе отмечается, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление.
«Речь идет об отмене решений 1954 года, которые были приняты. Там не было речи о Севастополе. Там было решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» , — сказал Затулин.
При этом партийные власти в УССР, по словам депутата, сделали вид, что речь идет и о передаче Севастополя.
«На Украине сделали вывод, что Севастополь тоже, как бы вместе с Крымской областью. Хотя в 1948 году Севастополь и был выделен в отдельный административный центр, партийная организация его входила в крымскую парторганизацию. И это дало основание партийным властям УССР в том числе считать Севастополь частью своей территории. Хотя Севастополь в советские годы финансировался из закрытых статей Минобороны СССР, а не УССР», — добавил он.
Соавтор законопроекта сенатор Цеков ранее заявлял, что Севастополь в принципе никогда юридически не передавался и не принадлежал УССР и Украине.
Совет Госдумы определит профильный комитет парламента, который займется рассмотрением поступившего в Госдуму законопроекта, сам законопроект может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию, сообщил ранее Затулин.