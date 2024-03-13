Законопроект о незаконной передаче Крыма УССР не коснется Севастополя

«На Украине сделали вывод, что Севастополь тоже, как бы вместе с Крымской областью. Хотя в 1948 году Севастополь и был выделен в отдельный административный центр, партийная организация его входила в крымскую парторганизацию. И это дало основание партийным властям УССР в том числе считать Севастополь частью своей территории. Хотя Севастополь в советские годы финансировался из закрытых статей Минобороны СССР, а не УССР», — добавил он.