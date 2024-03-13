Михаил Дегтярев посетит Комсомольск-на-Амуре и Амурский район

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в рамках рабочей поездки посетит строительство объектов в Комсомольске-на-Амуре и в селе Ачан Амурского района, сообщил в своем Telegram-канале глава региона.
13 марта губернатор планирует посетить стройплощадки ряда социальных объектов, а также Центр игровых видов спорта и единоборств и пообщаться со спортсменами. Отмечается, что в новом здании проводить занятия начали 3 месяца назад.
Так же сегодня, 13 марта, будет введен в эксплуатацию Национальный культурный центр в селе Ачан, который глава региона также планирует посетить.