В Хабаровском крае активно готовятся к Году молодежи

— В этом году планируется проведение всевозможных активностей, форумов, больших хакатонов, шествий и так далее. Конечно, будем увеличивать и меры поддержки. Например, вводить дополнительные гранты для общественной молодежи и молодых ученых. Также мне очень нравится тема молодежного предпринимательства. И если мы сможем научить детей предпринимательству, то мы сможем вырастить самостоятельных и счастливых людей. Поэтому этому направлению будет посвящен отдельный трек. За дополнительными вопросами можно обратиться в комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края, — рассказал Михаил Дегтярев.