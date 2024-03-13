В Хабаровском крае активно готовятся к Году молодежи

Накануне губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал интервью телеканалу «Губерния», где рассказал об подготовке к реализации новых национальных проектов и мерах поддержки для многодетных семей. Также глава региона затронул Год молодежи, о котором он объявил еще в октябре 2023 года.
Тогда, во время празднования 85-летия Хабаровского края, Михаил Дегтярев объявил, что 2024 год в регионе станет Годом молодежи. Он подчеркнул, что молодежь является действующей политической силой, способной уловить эмержирующие тренды и инновационно развивать их. В своем интервью он рассказал, что в крае активно готовят различные мероприятия для молодех людей.
— В этом году планируется проведение всевозможных активностей, форумов, больших хакатонов, шествий и так далее. Конечно, будем увеличивать и меры поддержки. Например, вводить дополнительные гранты для общественной молодежи и молодых ученых. Также мне очень нравится тема молодежного предпринимательства. И если мы сможем научить детей предпринимательству, то мы сможем вырастить самостоятельных и счастливых людей. Поэтому этому направлению будет посвящен отдельный трек. За дополнительными вопросами можно обратиться в комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края, — рассказал Михаил Дегтярев.
Отдельно губернатор рассказал про Всемирный фестиваль молодежи, где от Хабаровского края приняли участие 80 ребят. Глава региона встретился с каждым из них. Также он рассказал о делегации от фестиваля, которая в настоящее время работает в крае.