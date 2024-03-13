Спикер краевого парламента Алексей Додатко рассказал о важности предстоящих выборов Президента РФ

Дорогие друзья, земляки! Выборы президента России — это не просто голосование. Мы вместе определяем судьбу нашей страны, вместе решаем, какое будущее ждет нас и наших детей.
Наша страна столкнулась с колоссальным внешнеполитическим давлением. Цель этого давления, очевидно, уничтожить, расколоть Россию. Подобный сценарий Запад уже применял в 80-е, и мы прекрасно помним к каким печальным последствиям это привело. Но сейчас уже ясно — мы выстояли!
В стране и в нашем крае выполняются все социальные обязательства. Люди чувствуют внимание и защиту государства. Даже в такой сложнейший для государства исторически период. Россия движется вперед, а наше общество объединилось. Участвуя в выборах, мы демонстрируем это единство. Мы сами определяем политический, социальный, экономический курс, по которому пойдет страна. Курс на развитие, курс на стабильность, на то, чтобы люди жили лучше.
Главный вопрос этих выборов — будущее России, как независимой державы, способной жить по своим правилам и следовать собственным интересам.
Для четкого ответа на этот вопрос, такого, чтобы его услышали во всем мире, важен каждый голос. Я призываю вас принять участие в голосовании. Оно проходит в течение трех дней, можно удобно спланировать свой график. Итак, 15, 16 и 17 марта вспоминаем хорошо знакомый лозунг «Все на выборы!».
Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания