Спикер краевого парламента Алексей Додатко рассказал о важности предстоящих выборов Президента РФ

В стране и в нашем крае выполняются все социальные обязательства. Люди чувствуют внимание и защиту государства. Даже в такой сложнейший для государства исторически период. Россия движется вперед, а наше общество объединилось. Участвуя в выборах, мы демонстрируем это единство. Мы сами определяем политический, социальный, экономический курс, по которому пойдет страна. Курс на развитие, курс на стабильность, на то, чтобы люди жили лучше.