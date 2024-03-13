Путин рассказал, как Россия отнесется к западным войскам на Украине

По словам Путина, часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думают о том, что ее было бы лучше разделить на части. Президент полагает, что после начала спецоперации некоторые страны Запада даже обрадовались и полагали, что им удастся покончить с Россией с помощью санкций и руками украинских националистов. «Отсюда и пошел лозунг — нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже — что это невозможно», — заключил президент.