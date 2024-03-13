Сержант из Иркутской области получил орден Мужества за боевые заслуги в зоне СВО

Умело действуя при наступлении российских войск на одном из направлений спецоперации, сержант Степин огнем из стрелкового оружия смог за короткое время ликвидировать несколько боевиков противника и в дальнейшем вместе с сослуживцами захватить несколько опорных пунктов националистов. В ходе боев получил осколочное ранение. Не теряя мужества и самообладания, продолжил вести бой.