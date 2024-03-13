Сержант из Иркутской области получил орден Мужества за боевые заслуги в зоне СВО

Сержант Кирилл Степин из Иркутской области, проходящий службу в одном из соединений Восточного военного округа в Забайкалье, удостоен ордена Мужества за успешное выполнение боевых задач в ходе СВО. Военнослужащий выполнял боевые задачи в составе штурмовых подразделений, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Умело действуя при наступлении российских войск на одном из направлений спецоперации, сержант Степин огнем из стрелкового оружия смог за короткое время ликвидировать несколько боевиков противника и в дальнейшем вместе с сослуживцами захватить несколько опорных пунктов националистов. В ходе боев получил осколочное ранение. Не теряя мужества и самообладания, продолжил вести бой.
За самоотверженность, профессионализм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга сержант Кирилл Стёпин награжден — орденом Мужества.