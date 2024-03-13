Команда КВН, дисквалифицированная из Лиги, извинилась за шутку про Хабирова

«Мы хотим признать то, что в некоторых шутках были неправы. Ни в коем случае не хотели переходить на личности, кого-то обижать. Мы не хотели этими шутками нести негатив. У нас концепт команды такой, что где-то перегибаем палку, но мы не ожидали, что после этой игры поднимется такой ажиотаж. С нами провели беседу, да, объяснили то, что в некоторых местах мы неправы», — сказали ученики.