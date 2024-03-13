Команда КВН, дисквалифицированная из Лиги, извинилась за шутку про Хабирова

Команда КВН, дисквалифицированная из Башкирской открытой лиги КВН, извинилась за шутку про Хабирова. Ребята из команды «Барыбер», представляющей Абзелиловский район, заявили, что не ожидали, что шутка примет такой оборот и будет политизирована.
С несогласованной шуткой они выступили 10 марта на «Кубке Землячеств» в уфимском конгресс-холле «Торатау». Участники команды пошутили про шоколад «Атай», в котором «50% какао и 0% башкирского языка». Также они предположили, что шоколад производят в Армении. Из-за того, что с редакторами Лиги они согласовывали другое выступление, их сняли с сезона. А по сети стали гулять новости, что юных юмористов не только дисквалифицировали из КВН, но и исключили из гимназии.
Депутат Курултая, директор республиканской гимназии-интерната № 1 имени Рами Гарипова (из ее учеников состоит данная команда) Ильнур Салихов 13 марта опубликовал видеообращение ребят, которые приносят извинения за шутку.
«Мы хотим признать то, что в некоторых шутках были неправы. Ни в коем случае не хотели переходить на личности, кого-то обижать. Мы не хотели этими шутками нести негатив. У нас концепт команды такой, что где-то перегибаем палку, но мы не ожидали, что после этой игры поднимется такой ажиотаж. С нами провели беседу, да, объяснили то, что в некоторых местах мы неправы», — сказали ученики.
Салихов в комментариях к видео заявил, что информация об исключении из образовательного учреждения — фейк. А после извинения ребятам разрешили остаться в лиге и участвовать в мероприятиях.