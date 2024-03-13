Путин раскрыл, чем Россия ответит тем, у кого нет против нее красных линий

Говоря о малых государствах Европы, он отметил, что в России к ним относятся с уважением, несмотря ни на что. При этом Путин указал, что эти малые государства, призывающие «ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее» — это те государства, которые не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений, и они это понимают.