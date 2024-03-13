Госсекретарь Совбеза Вольфович назвал главным оружием чекиста интеллект

Такое мнение Вольфович высказал во время встречи со слушателями и профессорско-преподавательским составом Академии национальной безопасности Беларуси. Прежде всего, он отметил, что Академия является одним из самых закрытых вузов страны. И подчеркнул, что ее, слушатели обретают эксклюзивные знания, как по классическим направлениям (разведка, контрразведка, защита конституционного строя, борьба с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией), так и по новым специальностям.