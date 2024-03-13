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Госсекретарь Совбеза Вольфович назвал главным оружием чекиста интеллект

Вольфович сказал о главном оружии чекиста.
Источник: БелТА

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович назвал интеллект главным оружием чекиста, передает БелТА.

Такое мнение Вольфович высказал во время встречи со слушателями и профессорско-преподавательским составом Академии национальной безопасности Беларуси. Прежде всего, он отметил, что Академия является одним из самых закрытых вузов страны. И подчеркнул, что ее, слушатели обретают эксклюзивные знания, как по классическим направлениям (разведка, контрразведка, защита конституционного строя, борьба с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией), так и по новым специальностям.

Среди новых специальностей Вольфович назвал прикладную криптографию, психологию, финансовый анализ в обеспечении нацбезопасности, информационно-аналитические системы безопасности, разработку и администрирование систем безопасности. Он напомнил, что уникальных специалистов в данных и других областях в Беларуси больше нигде не готовят.

А резюмируя, госсекретарь Совбеза подчеркнул, что сотрудник КГБ, никогда не должен останавливаться в развитии.

— Интеллект — это главное оружие чекиста, — резюмировал он.