Госсекретарь Совбеза Вольфович назвал главным оружием чекиста интеллект

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович назвал интеллект главным оружием чекиста, передает БелТА.
Такое мнение Вольфович высказал во время встречи со слушателями и профессорско-преподавательским составом Академии национальной безопасности Беларуси. Прежде всего, он отметил, что Академия является одним из самых закрытых вузов страны. И подчеркнул, что ее, слушатели обретают эксклюзивные знания, как по классическим направлениям (разведка, контрразведка, защита конституционного строя, борьба с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией), так и по новым специальностям.
Среди новых специальностей Вольфович назвал прикладную криптографию, психологию, финансовый анализ в обеспечении нацбезопасности, информационно-аналитические системы безопасности, разработку и администрирование систем безопасности. Он напомнил, что уникальных специалистов в данных и других областях в Беларуси больше нигде не готовят.
А резюмируя, госсекретарь Совбеза подчеркнул, что сотрудник КГБ, никогда не должен останавливаться в развитии.
— Интеллект — это главное оружие чекиста, — резюмировал он.