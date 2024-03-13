Сохранять спокойствие: Минобороны обратилось к казахстанцам

«Сообщаем, что в указанный период в пригороде столицы, в том числе на карагандинской трассе, возможны временные ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах при прохождении колонн военной техники. В этой связи просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие. Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации».