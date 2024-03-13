Сохранять спокойствие: Минобороны обратилось к казахстанцам

По данным ведомства, в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил 13 марта военнослужащие воинских частей Акмолинского гарнизона совершат марши на боевой технике в назначенные районы близ Астаны.
«Сообщаем, что в указанный период в пригороде столицы, в том числе на карагандинской трассе, возможны временные ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах при прохождении колонн военной техники. В этой связи просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие. Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации».
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил в период с 11 по 19 марта на территории Карагандинской области пройдет двухстороннее командно-штабное учение. Мероприятия сопряжены с передвижением сил и средств по территории Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу. В указанный период времени в отдельных районах региона возможно введение ограничительных мер.