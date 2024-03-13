Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц после обнародования записи заявил, что в стране в связи с инцидентом ведется «тщательное, интенсивное и быстрое расследование».
«Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия».
Путин отметил, что оппозиция в ФРГ ведет себя еще более агрессивно.
«Посмотрим, до чего они договорятся, мы внимательно следим за этим», — указал он.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, оценивая переговоры немецких военных, отметил, что «немцы снова превратились в заклятых врагов». А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.
Госдума накануне приняла обращение к Бундестагу, в котором призвала провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооруженный конфликт на стороне нацистского украинского режима.