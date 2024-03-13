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Путин прокомментировал угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым. Слова офицеров Бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, однако это просто их фантазии. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
Источник: РИА "Новости"

Расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту опубликовала ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц после обнародования записи заявил, что в стране в связи с инцидентом ведется «тщательное, интенсивное и быстрое расследование».

«Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия».

сказал президент

Путин отметил, что оппозиция в ФРГ ведет себя еще более агрессивно.

«Посмотрим, до чего они договорятся, мы внимательно следим за этим», — указал он.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, оценивая переговоры немецких военных, отметил, что «немцы снова превратились в заклятых врагов». А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.

Госдума накануне приняла обращение к Бундестагу, в котором призвала провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооруженный конфликт на стороне нацистского украинского режима.

Путин Владимир