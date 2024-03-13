Лукашенко: отношения Беларуси и Святого Престола — яркий образец доверительного сотрудничества

«Во всем мире Вас знают как доброго и мудрого человека, который заботится о распространении вечных христианских идеалов мира, понимания и любви. Сегодня Ваша деятельность приобретает редкую ценность и значимость как для католической паствы, так и для различных конфессий. Полностью согласен с Вашими недавними словами, что сейчас очень важны основанные на уважении доверительные контакты, которые выступают барьером от ненависти, насилия и несправедливости», — говорится в поздравлении.