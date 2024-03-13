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Лукашенко: отношения Беларуси и Святого Престола — яркий образец доверительного сотрудничества

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с годовщиной торжественного начала понтификата. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Источник: AP 2023

«Во всем мире Вас знают как доброго и мудрого человека, который заботится о распространении вечных христианских идеалов мира, понимания и любви. Сегодня Ваша деятельность приобретает редкую ценность и значимость как для католической паствы, так и для различных конфессий. Полностью согласен с Вашими недавними словами, что сейчас очень важны основанные на уважении доверительные контакты, которые выступают барьером от ненависти, насилия и несправедливости», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что отношения Беларуси и Святого Престола являются ярким образцом такого сотрудничества. «Надеюсь, наш пример поможет другим понять, что это самый эффективный путь взаимодействия. Не давлением, навязыванием чужой воли и видения, угрозами, а только конструктивным диалогом, равноправным отношением, умением услышать партнера можно добиться беспрецедентных результатов», — подчеркнул Президент.

Лукашенко Александр