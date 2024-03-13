Виталий Хоценко сообщил Владимиру Путину, с какими сложностями столкнулся в Омске

Глава государства поинтересовался у Хоценко, как складывается его жизнь в Омске. Омский губернатор ответил, что считает себя сибиряком, так как вырос в Новом Уренгое в ЯНАО.
«Поэтому мне Сибирь хорошо знакома, и считаю, что адаптировался. Самое главное, что ментальность сибиряков мне знакома, понятна. Я там какое-то время отсутствовал — на протяжении десяти лет, но назад в Сибирь вернулся», — заявил Виталий Хоценко.
На вопрос Владимира Путина, как живется в Омске по сравнению с Донецком, Виталий Хоценко сообщил, что приходится сталкиваться с разными вызовами.
«Там все-таки вся страна помогала, здесь, честно, сильно никто не помогает, поэтому надо на себя больше рассчитывать», — сообщил руководитель Омской области.
Владимир Путин выразил уверенность, что, обладая сибирским характером и солидным опытом, Виталий Хоценко справится со всеми вопросами.