Виталий Хоценко сообщил Владимиру Путину, с какими сложностями столкнулся в Омске

«Поэтому мне Сибирь хорошо знакома, и считаю, что адаптировался. Самое главное, что ментальность сибиряков мне знакома, понятна. Я там какое-то время отсутствовал — на протяжении десяти лет, но назад в Сибирь вернулся», — заявил Виталий Хоценко.