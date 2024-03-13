Губернатор Омской области Виталий Хоценко вручил омичкам государственные награды и знаки отличия

«Женщина — мать всего, и наша страна Россия тоже женского рода. 2024 год объявлен Годом семьи нашим президентом, который подчеркнул, что главное предназначение семьи — это рождение детей, а значит, продолжение нашего народа. Особые слова благодарности — многодетным мамам, которые присутствуют сегодня в этом зале. Материнство — самый важный труд на земле. Смотрю на свою маму, тёщу, супругу и удивляюсь, какое количество дел они успевают сделать в течение дня. Вы, женщины, все такие и по-другому не можете. Известный учёный Лев Ландау как-то сказал: “Если бы у меня было столько забот, сколько у женщины, я не смог бы стать физиком”. Спасибо вам за всё, что вы делаете для нашей страны, региона и своих трудовых коллективов! Пусть ваша жизнь сопровождается улыбками и вниманием со стороны близких и родных людей. И эти награды — абсолютно заслуженные оценки вашего труда и достижений. С праздником!» — обратился со словами поздравления Виталий Хоценко.