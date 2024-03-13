Губернатор Омской области Виталий Хоценко вручил омичкам государственные награды и знаки отличия

Церемонию награждения за заслуги перед страной и регионом, трудовые достижения и воспитание детей провёл глава Омской области Виталий Хоценко. Почётных званий и медалей удостоены омички, среди которых — многодетные матери, медицинские работники, деятели культуры и образования, социальные работники и служащие, финансисты и железнодорожники.
«Женщина — мать всего, и наша страна Россия тоже женского рода. 2024 год объявлен Годом семьи нашим президентом, который подчеркнул, что главное предназначение семьи — это рождение детей, а значит, продолжение нашего народа. Особые слова благодарности — многодетным мамам, которые присутствуют сегодня в этом зале. Материнство — самый важный труд на земле. Смотрю на свою маму, тёщу, супругу и удивляюсь, какое количество дел они успевают сделать в течение дня. Вы, женщины, все такие и по-другому не можете. Известный учёный Лев Ландау как-то сказал: “Если бы у меня было столько забот, сколько у женщины, я не смог бы стать физиком”. Спасибо вам за всё, что вы делаете для нашей страны, региона и своих трудовых коллективов! Пусть ваша жизнь сопровождается улыбками и вниманием со стороны близких и родных людей. И эти награды — абсолютно заслуженные оценки вашего труда и достижений. С праздником!» — обратился со словами поздравления Виталий Хоценко.
Указом президента России награждена медалью Луки Крымского заведующая отделением Полтавской центральной районной больницы Анна Шутова. Знаками отличия «За безупречную службу» — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Лариса Машинская и заместитель министра финансов области Светлана Акимова. Присвоены почётные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующей микрохирургическим отделением клинической офтальмологической больницы Ольге Выходцевой и «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» директору Омской филармонии Ирине Лапшиной.
Благодарность главы государства вручена ведущему специалисту АЛА «РЖД» Татьяне Гудиловой. Благодарственным письмом президента поощрена министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова.
Из рук Виталия Хоценко свои награды получили и многодетные мамы региона. Медалью «Материнская слава» за рождение и воспитание пятерых и более детей награждены многодетные мамы Елена Бочанцева, Оксана Бурлак, Мария Варенцова, Светлана Вяткина, Ольга Комарова, Надежда Лемешко, Светлана Майер, Елена Пантюхова, Наталия Радованская, Татьяна Чернова.
Почётные звания «Заслуженный деятель культуры Омской области» присвоены Елене Ермаковой и Зое Филониной. Звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области» — Анастасии Меховой. Звание «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области» — Наталье Зинченко, Галине Баловой, Наталье Пермяковой. Звания «Заслуженный финансист Омской области» получили Елена Баликоева и Людмила Шевченко.