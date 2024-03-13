Как проголосовать на выборах президента РФ в Иркутской области

«Мы обеспечим независимый контроль за ходом голосования и подсчётом голосов, — говорит руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Владислав Шиндяев. — В дни голосования на избирательных участках, а их у нас в области 1891, будут работать около 5 тыс. общественных наблюдателей. Кроме того, на выборах будет организован единый центр видеонаблюдения. С его помощью будет вестись круглосуточная трансляция с избирательных участков».