Как проголосовать на выборах президента РФ в Иркутской области

Явка на выборах президента России в Иркутской области прогнозируется в 74%. Об этом сообщил эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе, социолог Сергей Савин. Неожиданное заявление, особенно с учётом того, что на предыдущих выборах главы государства в 2018 и 2012 годах Приангарье показало явку в 55 и 56% соответственно. Подробности — в материале irk.aif.ru.
Выборы президента РФ: Исключение для вахтовиков.
Выборы президента РФ в Иркутской области, как и по всей стране, пройдут 15, 16 и 17 марта. Помещения для голосования все три дня будут открыты для избирателей с 8 часов утра до 8 часов вечера. Но есть исключения — они сделаны для избирательных участков в Бодайбинском, Жигаловском, Катангском и Усть-Кутском районах, где голосуют вахтовики, уточняют в Избирательной комиссии Иркутской области.
Так, на два часа раньше — с 6 утра — 17 марта откроется голосование в двух участковых избирательных комиссиях (УИК), образованных на территории вахтовых посёлков золотодобывающего предприятия и горнорудной компании в Бодайбинском районе.
А для кого-то выборы уже закончились. Речь идёт о тех, кто проголосовал досрочно. Это жители отдалённых и труднодоступных мест. 29 февраля первыми в регионе галочки в бюллетенях поставили работники метеостанции Хадама в Нижнеудинском районе. Завершилось досрочное голосование 12 марта в эвенкийской деревне Тетея Катангского района.
Всего в списках избирателей области значится 1,8 млн человек. Возможность голосовать предусмотрена даже для тех, кто не имеет регистрации по месту жительства, но не на любом избирательном участке, а только в утверждённых постановлением облизбиркома. Они есть в каждом крупном муниципалитете.
В Иркутске такой участок расположен по адресу: ул. Карла Маркса, 7. Номер участковой комиссии — 646. В Ангарске избирателей «без прописки» примет УИК № 76 на ул. Чайковского, 60, а в Усть-Илимске — УИК № 1588 на проспекте Мира, 36. Всего таких участков в Приангарье — 43.
Выборы президента РФ в Иркутской области: вызов на дом.
Чувствуете себя не очень хорошо и понимаете, что на избирательный участок сходить не получится? Это не повод пропустить выборы. Позвоните в свою участковую комиссию и попросите приехать членов УИК к вам домой.
Заявки для голосования на дому принимаются до 14.00 17 марта. Все необходимые телефоны есть на сайте облизбиркома в разделе «Избирательные комиссии». Для тех, кто привык получать информацию по телефону, действует Информационно-справочный центр ЦИК России (посмотреть номер). Позвоните и попросите оператора помочь найти номер телефона вашей участковой комиссии.
Что касается электронного голосования, то из всех регионов Сибирского федерального округа воспользоваться им смогут лишь Алтайский край, Новосибирская и Томская области. Остальным заполнить бюллетень можно только ручкой. Если посчитаете, что при заполнении совершили ошибку, вы вправе обратиться к члену УИК с просьбой выдать вам новый бюллетень взамен испорченного, подчёркивают в областной избирательной комиссии.
«Мы обеспечим независимый контроль за ходом голосования и подсчётом голосов, — говорит руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Владислав Шиндяев. — В дни голосования на избирательных участках, а их у нас в области 1891, будут работать около 5 тыс. общественных наблюдателей. Кроме того, на выборах будет организован единый центр видеонаблюдения. С его помощью будет вестись круглосуточная трансляция с избирательных участков».
Выборы президента РФ в Иркутской области: за кого голосуем.
В бюллетенях для голосования фамилии кандидатов будут расположены по алфавиту, сообщает Центризбирком. Приводим их список в том порядке, в котором вы увидите его в бюллетене:
Даванков Владислав Андреевич, депутат Госдумы, выдвинут партией «Новые люди».
Путин Владимир Владимирович, Президент РФ, самовыдвиженец.
Слуцкий Леонид Эдуардович, депутат Госдумы, выдвинут партией ЛДПР.
Харитонов Николай Михайлович, депутат Госдумы, выдвинут партией КПРФ.