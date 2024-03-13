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Комиссию по выбору места для радиоактивных отходов создают в Беларуси

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Власти Беларуси приняли решение создать госкомиссию, которая займется выбором приоритетной площадки для пункта захоронения радиоактивных отходов, это предусмотрено постановлением Совмина № 150 от 7 марта, которое в среду официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Источник: Sputnik.by

Председателем этой государственной комиссии, согласно документу, будет заместитель премьер-министра Петр Пархомчик.

Постановлением также утверждено положение о работе данной комиссии.

В частности, решения госкомиссии будут приниматься только путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов госкомиссии. При равном количестве голосов, принятым будет решение, за которое проголосовал председатель или в его отсутствие — председательствующий.

После того, как комиссия подготовит предложения о выборе площадки для пункта захоронения радиоактивных отходов, ей необходимо в течение 10 рабочих дней внести эти предложения в правительство.

Ранее в Минэнерго сообщали, что первую очередь пункта захоронения планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году.

Перед началом строительных работ будут организованы общественные слушания по проекту как в Беларуси, так и с сопредельными странами.

энергетика