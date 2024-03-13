Губернатор Хабаровского края побывал на открытии культурного центра в селе Ачан

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил Амурский район и город Комсомольск-на-Амуре в рамках рабочей поездки. Основной целью визита стало открытие Национального культурного центра в селе Ачан. Кроме того, губернатор осмотрел ряд социально значимых объектов и строительных площадок в Городе юности.
Губернатор официально открыл работу нового Национального культурного центра «Силэмсэ». Михаил Дегтярев поздравил всех участников торжественной церемонии с этим значимым событием, которое важно не только для жителей Ачана, но и для всего Амурского района.
— Я знаю, что вы с нетерпением ждали воплощения этого проекта. В декабре 2021 года, в ходе прямого эфира, жители Ачана поделились со мной проблемой отсутствия клуба в их селе. В ответ на это я поставил задачу найти необходимые ресурсы для его создания. В конечном итоге объект включили в национальный проект «Культура», который был запущен по инициативе Владимира Путина. И сегодня двери Национального культурного центра открыты для посетителей, — сказал Михаил Дегтярев.
Сегодня это учреждение выполняет информационные, образовательные, культурные и просветительские функции. Центр оснащен современным световым и звуковым оборудованием. Здесь имеется зрительный зал на 85 мест, зал хореографии, музей с уникальными экспонатами нанайского быта и рыбьей кожей, а также библиотека. Здесь работают мастера декоративно-прикладного искусства, некоторые из которых уже успели принять участие в одном из главных событий страны — международной выставке-форуме «Россия» в Москве.
Фольклорные песенно-танцевальные коллективы «Сиун» и «Тасима», которые являются лауреатами региональных и международных конкурсов, теперь могут гордиться тем, что у них есть лучшее место для репетиций и выступлений. Это является гордостью не только района, но и всего края.