Губернатор Хабаровского края побывал на открытии культурного центра в селе Ачан

— Я знаю, что вы с нетерпением ждали воплощения этого проекта. В декабре 2021 года, в ходе прямого эфира, жители Ачана поделились со мной проблемой отсутствия клуба в их селе. В ответ на это я поставил задачу найти необходимые ресурсы для его создания. В конечном итоге объект включили в национальный проект «Культура», который был запущен по инициативе Владимира Путина. И сегодня двери Национального культурного центра открыты для посетителей, — сказал Михаил Дегтярев.