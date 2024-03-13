Президент России пояснил, когда Москва может применить ядерное оружие

«Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли», — отметил российский лидер.