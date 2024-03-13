Президент России пояснил, когда Москва может применить ядерное оружие

Путин подчеркнул, что оружие существует для того, чтобы его применять, и у России есть свои принципы.
«Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли», — отметил российский лидер.
Ранее глава государства заявил, что ядерная триада России является более современной, нежели у других стран.
Он также подчеркнул, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе российской спецоперации на Украине не было никогда.
США и ядерные испытания
При этом Путин пояснил, что если США проведут ядерные испытания, то Россия может сделать то же самое.
«Если они проведут такие испытания — не исключаю, не обязательно, нам это нужно, не нужно, еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое».
Президент напомнил, что имеется договор о запрете испытаний подобного рода (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — ДВЗЯИ). Однако Вашингтон не ратифицировал его и для соблюдения паритета Москва отозвала свою ратификацию.
По словам Путина, в США рассматривается возможность проведения ядерных испытаний. Связано это с появлением новых боезарядов, которые, как полагают некоторые специалисты, недостаточно испытывать только на компьютере, а желательно и «в натуральном виде».
«Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», — сказал российский лидер.
Руководство России ранее также неоднократно заявляло, что не планирует размещать ядерное оружие в других государствах, помимо того, что уже имеется в Беларуси. Также Путин сообщал, что Россия всегда была против размещения ядерного оружия в космосе и призвал соблюдать все достигнутые по этой теме договоренности.