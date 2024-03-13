15 тысяч тонн мазута: Казахстан направил гуманитарную помощь Таджикистану

В рамках официальной гуманитарной помощи Правительством Республики Казахстан в соответствии с поручением Президента РК К. -Ж. Токаева принято решение о поставке 15 тыс. тонн мазута Республике Таджикистан.
Следует отметить, что поставка гуманитарного груза осуществляется при содействии Казахстанского агентства международного развития «KazAID» и является вкладом в региональное сотрудничество в целях развития, в обеспечение энергетической безопасности, а также проявлением братства и взаимовыручки, которые присущи многовековым отношениям Казахстана и Таджикистана.
Общий объем поставленной казахстанской стороной гуманитарной помощи Таджикистану в денежном эквиваленте с 2006 года составил порядка 45 млн. долларов США.