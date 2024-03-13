15 тысяч тонн мазута: Казахстан направил гуманитарную помощь Таджикистану

Следует отметить, что поставка гуманитарного груза осуществляется при содействии Казахстанского агентства международного развития «KazAID» и является вкладом в региональное сотрудничество в целях развития, в обеспечение энергетической безопасности, а также проявлением братства и взаимовыручки, которые присущи многовековым отношениям Казахстана и Таджикистана.