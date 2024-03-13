«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы», — говорится в сообщении главы региона.
Рязанский губернатор сообщил о пострадавших после удара БПЛА по нефтезаводу
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рязанский нефтезавод подвергся атаке беспилотника, предварительно, есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале губернатор области Павел Малков. Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе по Рязани сообщили РИА Новости, что на городском нефтезаводе горит установка, работают пожарные.