Путин высказался о «красных линиях» между странами

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Страны, которые заявляют, что у них отсутствуют красные линии против России, должны понять, что тогда и у российской стороны таких линий не будет, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву.
«Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий», — сказал глава государства.
Путин также отметил, что, несмотря ни на что, он с уважением относится к малым европейским государствам. Он подчеркнул, что малые государства, которые призывают еще больше ужесточить политику против российской стороны и предлагают принять крайние меры, которые даже предполагают ввод войск, — это те страны, которые не ощутят на себе последствий этих провокационных заявлений.
Президент полагает, что они это и сами понимают.
«А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно», — добавил российский лидер.
Ранее министр иностранных дел Литва Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что сейчас подходящее время, чтобы обсуждать отправку западных войск на Украину и «упразднять красные линии». Глава МИД Литвы отметил, что «красные линии» Запад обозначил сам.
На этом в МИД России заявили, что у Литвы из «красных линий» только границы.
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