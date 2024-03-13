Путин высказался о «красных линиях» между странами

Путин также отметил, что, несмотря ни на что, он с уважением относится к малым европейским государствам. Он подчеркнул, что малые государства, которые призывают еще больше ужесточить политику против российской стороны и предлагают принять крайние меры, которые даже предполагают ввод войск, — это те страны, которые не ощутят на себе последствий этих провокационных заявлений.