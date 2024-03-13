Хабаровчанин награждён медалью за четырёхдневный бой с нацистами на СВО

На СВО Хамидов служит командиром танка. В рамках выполнения боевой задачи военнослужащий в составе группы спецназа вступил в бой на территории одного из поселений. Сражение продолжалось четыре дня. За этот срок бойцы уничтожили три грузовика «Урал», два пикапа и одну боевую машину пехоты, также было ликвидировано порядка 25 солдат противника.