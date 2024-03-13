Хабаровчанин награждён медалью за четырёхдневный бой с нацистами на СВО

Прапорщик из Хабаровского края Эльдор Хамидов удостоился медали за четырёхдневный бой с украинскими нацистами в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
На СВО Хамидов служит командиром танка. В рамках выполнения боевой задачи военнослужащий в составе группы спецназа вступил в бой на территории одного из поселений. Сражение продолжалось четыре дня. За этот срок бойцы уничтожили три грузовика «Урал», два пикапа и одну боевую машину пехоты, также было ликвидировано порядка 25 солдат противника.
Благодаря мужеству и профессиональным действиям прапорщика группе удалось успешно завершить задачу и спасти жизни многих товарищей. В награду за подвиг Хамидов получил медаль «За боевые отличия», сообщает военное ведомство.