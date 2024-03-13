Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

Как заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости, Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости.

По его словам, с военно-технической точки зрения наша страна готова к такому противостоянию. Вместе с тем он не считает, что «все несется так в лоб».