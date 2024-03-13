Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

«Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой», — написало издание Zerohedge.
«Конечно», — ответил Маск в комментарии под постом.
Как заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости, Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости.
По его словам, с военно-технической точки зрения наша страна готова к такому противостоянию. Вместе с тем он не считает, что «все несется так в лоб».
Президент подчеркнул, что российская ядерная триада более современная, чем у других стран, и Россия в этой области продвинулась гораздо больше.