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Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х согласился с позицией президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения экзистенциальной угрозы стране.
Источник: AP 2023

«Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой», — написало издание Zerohedge.

«Конечно», — ответил Маск в комментарии под постом.

Как заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости, Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости.

По его словам, с военно-технической точки зрения наша страна готова к такому противостоянию. Вместе с тем он не считает, что «все несется так в лоб».

Президент подчеркнул, что российская ядерная триада более современная, чем у других стран, и Россия в этой области продвинулась гораздо больше.

Путин Владимир