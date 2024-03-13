Дистанционно выбрать президента РФ решили более 226 тыс. челябинцев

Напомним, прием заявлений на участие в ДЭГ и на голосование по месту нахождения завершен 11 марта.
«Изъявили желание проголосовать дистанционно более 226 тыс. жителей региона, по месту нахождения — более 61 тыс. избирателей», — прокомментировали в избиркоме Южного Урала.
Там напомнили, что голосование на сайте vybory.gov.ru стартует в 8 утра 15 марта и продлится до 20.00 17 марта.
Для доступа к голосованию необходимо авторизоваться на портале ДЭГ с использованием данных сайта «Госуслуги», подтвердить личность цифровым кодом из SMS-сообщения, отправленного на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Добавим, челябинцы, которые подали заявление на ДЭГ, принять участие в традиционном голосовании на избирательном участке не смогут.