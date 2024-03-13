Дистанционно выбрать президента РФ решили более 226 тыс. челябинцев

Для доступа к голосованию необходимо авторизоваться на портале ДЭГ с использованием данных сайта «Госуслуги», подтвердить личность цифровым кодом из SMS-сообщения, отправленного на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале «Госуслуги».