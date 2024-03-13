Волонтёры из Хабаровского края посетили города Донецкой Народной Республики

Команда краевого филиала фонда помощи участникам СВО «Защитники Отечества» посетила Донецкую Народную Республику. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.
Во время пребывания в ДНР волонтёры побывали в Донецке, Мариуполе и Дебальцево. Последний является подшефным городом Хабаровского края — регион на протяжении полутора лет активно участвует в его восстановлении.
«Главная цель таких визитов — обмен опытом, накопленным за 9 месяцев работы, и улучшение помощи ветеранам и членам их семей», — отметили в мэрии.
В память о встрече руководитель филиала Алёна Чаплыгина привезла домой осколок, взятый на территории завода, где ВС РФ боролись с украинскими нацистами ценой своих жизней.