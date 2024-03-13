Владимир Путин — об Украине, переговорах и отношениях с Западом

«Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают».
Он также высказался и о возможном вводе польских войск на Украину. По словам Путина, если если это произойдет, из Украины Польша уже не уйдет, так как хочет вернуть земли, которые считает своими.
«Потому что если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну, мне так кажется», — сказал Путин.
В целом же присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя, заявил президент РФ.
«Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений», — сказал Путин.
По словам российского лидера, Запад понял, что нанести России стратегическое поражение на поле боя невозможно. При этом, отметил Путин, страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет.
На вопрос о возможности «честного договора» с Западом российский лидер заявил, что он никому не верит, но РФ нужны гарантии, и они должны быть прописаны.
«Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Вот об этом идет речь».
Говоря об Украине, Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле».
Переговоры — это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России, подчеркнул Путин.
«Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации».
Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и с него не свернет, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.