Полевой выход подразделений артиллерии стартовал на полигонах ВВО

На полигонах Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Сахалинской областях пройдет комплекс тактических занятий с боевой стрельбой артиллерийских батарей и дивизионов. Эти мероприятия являются основным этапом полевого выхода артиллерии в зимнем периоде обучения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Основной целью полевого выхода является проверка готовности артиллерийских подразделений к ведению боевых действий в сложной тактической обстановке на незнакомой местности днём и ночью.
Артиллерийским подразделениям предстоит совершить марши на штатной боевой технике, преодолеть условно зараженные участки местности, отразить нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и выполнить ряд других задач. Боевые стрельбы будут проводиться прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов.
На полевом выходе будут задействованы самоходные и буксируемые гаубицы, а также минометы различного калибра.