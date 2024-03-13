Полевой выход подразделений артиллерии стартовал на полигонах ВВО

На полигонах Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Сахалинской областях пройдет комплекс тактических занятий с боевой стрельбой артиллерийских батарей и дивизионов. Эти мероприятия являются основным этапом полевого выхода артиллерии в зимнем периоде обучения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.