В Самарской области жители смогут проголосовать за благоустройство городов

По информации городской администрации, в голосовании участвуют 12 муниципалитетов, среди которых: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск и многие другие. Участники голосования смогут выбрать из 101 территории. Участки, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в следующем году.