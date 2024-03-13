Мусульмане Красноярска просят власти построить новую мечеть

Красноярские мусульмане записали видеообращение к властям с просьбой построить новую мечеть. Видеоролик был опубликован в официальной группе Красноярского муфтията.
Мусульмане рассказали в ролике, что им не хватает мест в существующей мечети на проспекте Металлургов, 65. На пятничную молитву еженедельно приходят около 3,5 тысячи верующих, хотя здание рассчитано только на 400 человек.
«Мы молимся на тротуарах, на газонах, проезжей части дороги, что создает неудобства не только нам, но и людям, проживающим рядом. Мы не хотим этого. Мы просим вашей поддержки и содействия в выделении земельного участка в Красноярске», — рассказали мусульмане.
Отметим, что соборная мечеть на проспекте Металлургов открылась в 2000-м году. Это единственное крупное мусульманское святилище в Красноярске.