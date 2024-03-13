Мусульмане Красноярска просят власти построить новую мечеть

«Мы молимся на тротуарах, на газонах, проезжей части дороги, что создает неудобства не только нам, но и людям, проживающим рядом. Мы не хотим этого. Мы просим вашей поддержки и содействия в выделении земельного участка в Красноярске», — рассказали мусульмане.