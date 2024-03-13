Губернатор Пермского края вручил награды лучшим работникам отрасли ЖКХ

За вклад в развитие отрасли и многолетний добросовестный труд благодарственными письмами были отмечены шесть жителей Прикамья. Это мастер Свердловского участка цеха № 6 Андрей Борисов и начальник участка по благоустройству цеха № 5 Иван Пупырев. Оба являются сотрудниками предприятия ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья.