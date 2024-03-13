Губернатор Пермского края вручил награды лучшим работникам отрасли ЖКХ

Накануне Дня работника жилищно-коммунального хозяйства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил представителей отрасли с праздником. Лучшим сотрудникам этой важной отрасли глава Прикамья вручил государственные и региональные награды. Торжественное мероприятие проходило в ДК им. Гагарина.
В приветственным словом Дмитрий Махонин отметил, что отрасль ЖКХ — это, прежде всего, работа для людей. Напряженный труд позволяет коммунальным системам региона исправно работать и приносить в дома жителей тепло, свет и уют.
— Этот год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом семьи. Большая признательность трудовым династиям сферы ЖКХ — в этих семьях из поколения в поколение передается профессиональный опыт и знания, желание приносить пользу людям, — подчеркнул глава Прикамья.
Губернатор также поздравил сотрудников сферы ЖКХ с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу и личный вклад в жизнь региона.
В торжественной обстановке глава региона вручил Благодарственное письмо Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина техническому директору ООО «Промышленное оборудование» Дмитрию Осокину. Его компания участвовала в восстановление систем жизнеобеспечения Северодонецка.
За вклад в развитие отрасли и многолетний добросовестный труд благодарственными письмами были отмечены шесть жителей Прикамья. Это мастер Свердловского участка цеха № 6 Андрей Борисов и начальник участка по благоустройству цеха № 5 Иван Пупырев. Оба являются сотрудниками предприятия ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья.
Также благодарственные письма получили начальник участка канализационных очистных сооружений «Водопроводно-канализационное хозяйства» Надежда Кузнецова, бухгалтер абонентского отдела «Чайковский водоканал» Ольга Сибирякова и директор филиала «Газпром газораспределение Пермь» в Чусовом Наталья Соснина.
Кроме того, сотрудники отрасли ЖКХ были отмечены благодарностями главного федерального инспектора, администрации Перми и профильных министерств Пермского края.