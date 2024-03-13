Путин рассказал о действиях России после вступления Финляндии в НАТО

Путин назвал вступление Финляндии в блок абсолютно бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов. У России с этой страной раньше были «просто идеальные» отношения, у них не было друг к другу претензий, в том числе территориальных, добавил он.

«У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. Тем не менее, это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).