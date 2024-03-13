В школах Самары отменят уроки 15 и 16 марта

«Фактически занятий не будет. Их заменят “Днями внеурочной деятельности”, — прокомментировали порталу Волга Ньюс в управлении.
Уроки отменят в связи с предстоящими выборами президента РФ, поскольку в школах будут организованы избирательные участки.
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«Фактически занятий не будет. Их заменят “Днями внеурочной деятельности”, — прокомментировали порталу Волга Ньюс в управлении.
Уроки отменят в связи с предстоящими выборами президента РФ, поскольку в школах будут организованы избирательные участки.