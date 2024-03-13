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В школах Самары отменят уроки 15 и 16 марта

В пятницу и субботу, 15 и 16 марта, самарские школьники учиться не будут. Об этом сообщили в управлении информации и аналитики мэрии города.

«Фактически занятий не будет. Их заменят “Днями внеурочной деятельности”, — прокомментировали порталу Волга Ньюс в управлении.

Уроки отменят в связи с предстоящими выборами президента РФ, поскольку в школах будут организованы избирательные участки.

образование