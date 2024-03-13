Определены лауреаты именной стипендии главы Нижнего Новгорода

«Это ребята, которые развивают молодежное движение в нашем городе, участвуют и побеждают в конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня, проявляют себя в науке, спорте и творчестве», — написал Шалабаев. — Нижегородская молодёжь активная, яркая, всегда в авангарде, поэтому по моему решению уже второй год стипендии получают не 30, а 40 юношей и девушек".