Путин рассказал, почему туристы не могут доехать до Сочи на машине

«Людям необходима трасса Джубга — Сочи, ведь семьям с детьми не доехать до Сочи на машинах — все где-то в районе Геленджика, Новороссийска и останавливаются, потому что трасса тяжелая очень — серпантин».
В летний период трасса в сторону Сочи сильно загружена из-за большого потока машин. Многие не могут доехать своим ходом на машине из-за сложности дороги.
Напомним, что Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в этом году рассказал о новом значимом проекте строительства дороги Джубга — Сочи. Президент отметил, что это поможет разгрузить дорогу в сторону черноморского побережья.
Накануне «ФедералПресс» писал, что Владимир Путин анонсировал строительство дороги Джубга — Сочи.