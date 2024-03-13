Возможности адвокатов планируют расширить в Казахстане

О проблеме доступа адвокатов к материалам уголовных дел, связанных с государственными секретами, в Казахстане говорят давно. Сами адвокаты постоянно жалуются на нарушение их прав: им отказывают в ответах на запросы, не допускают с мобильными телефонами и ноутбуками в здания полиции, Агентства финансового мониторинга и других правоохранительных органов, ограничивают доступ к осужденным и к лицам, находящимся в СИЗО.