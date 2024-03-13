Крымский митрополит Тихон попросил открыть монастырь в Севастополе и возглавил его

Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон попросил открыть мужской монастырь в Севастополе, а затем возглавил его. Об этом сообщается в журналах Священного Синода Русской православной церкви.
Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь открыли в связи с прошением Тихона. Самого митрополита утвердили священноархимандритом. Глава монастыря также выступил с инициативой о назначении иеромонаха Илариона (Карандеева) исполняющим обязанности наместника.
Тихону поручили представить его к утверждению в должности через год, если тот благополучно пройдет испытательный срок. Далее кандидатуру дополнительно рассмотрит Синодальный отдел по монастырям и монашеству. В РПЦ подчеркнули, что возведение в сан игумена может произойти только в случае его утверждения в должности Священным Синодом.
Напомним, Священный Синод Русской Православной Церкви освободил митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) от управления Псковской митрополией и назначил его главой Крымской митрополии. 21 октября в Александро-Невском соборе Симферополя состоялся молебен по случаю встречи нового митрополита. Своей главной задачей Тихон считает сохранение единства и мира на полуострове. Также он предложил расширить сотрудничество между РПЦ и крымскими школами — по мнению владыки, можно, к примеру, организовать паломничество школьников в Херсонес Таврический.
В октябре в обращении к братии и прихожанам митрополит Тихон сравнил Крым с «курортами Колымы» для Византийской империи и Древней Греции. Позднее священнослужитель заявил, что его слова неверно истолковали.