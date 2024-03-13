Крымский митрополит Тихон попросил открыть монастырь в Севастополе и возглавил его

Напомним, Священный Синод Русской Православной Церкви освободил митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) от управления Псковской митрополией и назначил его главой Крымской митрополии. 21 октября в Александро-Невском соборе Симферополя состоялся молебен по случаю встречи нового митрополита. Своей главной задачей Тихон считает сохранение единства и мира на полуострове. Также он предложил расширить сотрудничество между РПЦ и крымскими школами — по мнению владыки, можно, к примеру, организовать паломничество школьников в Херсонес Таврический.