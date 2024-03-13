Дятлова: Дорогу на улице Брамса в Калининграде отремонтируем в 2024 году

Дорогу на улице Брамса в Калининграде отремонтируют в 2024 году. Информацию об этом опубликовала глава администрации города Елена Дятлова в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».
Ранее представители мэрии сообщили, что улицу Брамса намерены отремонтировать в 2025 году, а до этого момента устранят дефекты в рамках текущего содержания дорог. Глава региона потребовал перенести работы на 2024-й и пригрозил отказом в предоставлении субсидии.
«Сотрудник администрации, готовивший этот ответ, ошибся, потому что воспользовался неактуализированным планом работ. Дорогу на Брамса отремонтируем в этом году. Я вчера сообщала об этом, отвечая на вопросы в социальных сетях».
В январе в Калининграде частично устраняли дефекты на улице Брамса. После запуска заводов планировали продолжить ямочный ремонт горячим асфальтом с вырезкой повреждённых участков.